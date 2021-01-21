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21 Ocak 2021 Perşembe günü yayınlandı
Çanakkale’de hayran bırakan kar manzarası

Çanakkale’de hayran bırakan kar manzarası

kirazlı- balaban mevkiinden detay

Balaban Hafta Sonu İçme Suyu Kirazlı Kar Yağışı 

-Çanakkale- Çan karayolu üzerinden detay
-dağlar ve çam ağaçları üzerinde bulunan karlardan detay

( ÇANAKKALE -ÖZEL-DRONE) ÇANAKKALE

- Hafta sonu etkili olan kar yağışının ardından beyaza bürünen Çanakkale’nin yüksek kesimlerinde kartpostallık görüntüler oluştu. Dağ ve ağaçları kaplayan beyaz örtü drone ile havadan görüntülendi. Çanakkale’de hafta sonu aralıksız yağan karın ardından kentin ilçeleri ve yüksek kesimleri beyaza büründü. Çanakkale-Çan karayolu üzerinde bulunan Kirazlı köyü Balaban tepesi mevkiinde bulunan dağlarda kartpostallık görüntüler oluştu. O anlar ise drone ile havadan görüntülendi. Küresel ısınma nedeniyle kuraklık sıkıntısıyla karşı karşıya kalan Çanakkale de son yağışların ardından rahat bir nefes aldı. Kentin tek içme suyu kaynağı olan 54 milyon 115 bin metreküp kapasiteli Atikhisar Barajı'nda, 12 milyon metreküpe kadar düşen su miktarı, yağan yağmur ve karın ardından 15 milyon 777 bin metreküpe yükseldi.
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