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14 Şubat 2021 Pazar günü yayınlandı
Çanakkale’de beklenen kar yağışı başladı

Çanakkale’de beklenen kar yağışı başladı

Çanakkale tabelasından detay

Karayolları Devlet Hastanesi Yazılı Açıklama Polis Ekipleri Kar Yağışı 

-karayolları ekiplerinden detay
-polis ekiplerinden detay
-üzerinde kar biriken arabalardan detay
-devlet hastanesi önünden detay
-caddelerden genel ve detay görüntü

( ÇANAKKALE ) ÇANAKKALE

- Çanakkale’de, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı uyarıların ardından kar yağışı başladı.
Yoğun kar yağışı kent merkezi ve ilçelerde etkili olmaya başladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlerin ardından Çanakkale genelinde kar yağışı başladı.
Kar yağışı kentin yüksek kesimlerinde, Ayvacık, Lapseki, Çan ve Yenice ilçelerinde etkisini gösterdi. Karayolları Genel Müdürlüğü Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü 142. Şube Şefliği ekipleri şehirlerarası yollarda tuzlama çalışmalarına başlarken, Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şube ekipleri de yol kontrollerini sağlıyor. Çanakkale Valiliğinden kar don ve buzlanma uyarısı Çanakkale Valiliğinden yapılan yazılı açıklamayla vatandaşlar don ve buzlanma olaylarına karşı uyarıldı. Valilikten yapılan açıklama şöyle; “Meteoroloji Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğü’nden alınan hava tahmin raporlarına göre bu geceden itibaren Çanakkale’de kar yağışı, don, buzlanmanın ve ani sıcaklık düşüşü nedeniyle vatandaşlarımızın günlük yaşantısını olumsuz yönde etkilememesi için, dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Zorunlu olmadıkça vatandaşlarımızın özel araçları ile trafiğe çıkmamaları, araçlarında mutlaka zincir, takoz ve çekme halatı bulundurmaları, araçların teknik yönden gerekli kontrollerini yaptırmaları, kural dışı ve trafik seyrini tehlikeye atacak davranışlardan kaçınmaları, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları hususunda tedbirli ve dikkatli olunmalıdır. Olumsuz hava şartlarının ilimizi terk edeceği ana kadar ilgili kurum ve kuruluşlar, 24 saat esasına göre görev yapacaklardır. Vatandaşlarımızın, soğuk hava, kar yağışı, don ve buzlanmanın etkili olduğu gün ve saatlerde; ihtiyaç halinde 112 Acil Çağrı Merkezi aramaları gerekmektedir” ifadelerine yer verildi.

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