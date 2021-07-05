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Çanakkale Boğazı’nda müsilaj etkisini kaybetmeye başladı
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5 Temmuz 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Çanakkale Boğazı’nda müsilaj etkisini kaybetmeye başladı

Çanakkale Boğazı’nda müsilaj etkisini kaybetmeye başladı

Çanakkale iskelesi,

Sosyal Medya Para Cezası Yat Limanı Çanakkale Çanakkale Boğazı 

-marina ve yat limanı,
-balıkçı barınağı,
-dur yolcu ve sembol bölgelerden drone ile detay
-çanakkale boğazından genel ve detay görüntü aktüel

( ÇANAKKALE -DRONE) ÇANAKKALE

- Çanakkale’de Boğazı’nda Mart ayı itibariyle etkili olmaya başlayan müsilaj (deniz salyası) 6 aylık sürecin altından etkisini kaybetmeye başladı.
Kent merkezi ve ilçelerde müsilajın yok denecek kadar az olduğu gözlendi. Marmara Denizi’nde yılbaşında, 36 mil uzunluğundaki Çanakkale Boğazı’nda ise Mart ayında görülmeye başlanan deniz salyası son 3 gündür etkisini kaybetmeye başladı.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 8 Haziran Salı günü başlattığı 22 maddelik ‘Marmara Denizi Koruma Eylem Planı’ kapsamında ve 28 günlük süreç geride kaldı. Çanakkale’de 918,1 metreküp müsilaj toplandı 28 günlük süreçte Çanakkale Boğazı’nda toplam 918,1 metreküp müsilaj toplandı. Toplanan müsilajların biriktirilmesi amacıyla 727 adet IBC tank, atıkların depolama sahalarına sevkiyatı amacıyla da 21 atık taşıma aracı kullanıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; “592 bölgede temizlik çalışması yürüttük. 10 bin 500 metreküp müsilajı toplayarak bertaraf ettik. 8 bin 570 denetim yaptık. 140 tesise 18 milyon TL idari para cezası uyguladık. 41 işletmenin faaliyetini durduk” ifadelerine yer vermişti.
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