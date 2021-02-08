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08 Şubat 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Can çekişen Sapanca Gölü, kritik seviyeden uzaklaşıyor

Can çekişen Sapanca Gölü, kritik seviyeden uzaklaşıyor

Gölün son halinin havadan görüntülenmesi

Hafta Sonu İçme Suyu Yağan Aktüel Kar Yağışı 

-Gölden aktüel detaylar
-Röportaj
-Detaylar

( SAKARYA ) -- Gölün kod seviyesi, 30.25 metreden 30.45’e yükseldi- Son yağışlar Sapanca Gölü’ne yaradı su seviyesinin yükselmesi sevindirdi SAKARYA

- Tehlike çanlarının çalmaya devam ettiği Sapanca Gölü’nde yağmur ve kar yağışı sonrasında kod seviyesi 30.25 metreden 30.45 metreye yükseldi. Yaşanan yükselme ise bölge halkını bir nebzede olsa sevindirdi. Sakarya'nın içme suyu ihtiyacının yüzde 90'nı, Kocaeli'nin ise su ihtiyacının yüzde 15'inin karşılandığı Sapanca Gölü'nde, son zamanlarda yağan kar ve yağmur yağışı sonrasında gölün kod seviyesi seviyesi 30.25 metreden 30.45 metreye yükseldi. Kritik seviyeden uzaklaşmaya başlayan gölde suyun bir nebzede olsa yükselmesi bölge halkını sevindirdi. 40 sene boyunca bu büyüklükte bir kuraklık görmediğini belirten 58 yaşındaki Şuayip Çakmak, gözle görülür bir artış olmamasına rağmen suyun yükselmesinden dolayı mutlu olduğunu dile getirdi. Kod seviyesi kritik noktadan uzaklaşmaya başlayan Sapanca Gölü’nün son hali ise havadan da görüntülendi. Gözle görülebilir bir yükselme değil Sapanca Gölü’nün kritik seviyeden uzaklaşmasına sevinen Şuayip Çakmak, “40 senedir burada yaşıyorum ama böyle bir kuraklık şimdiye kadar hiç görmedim. Tabi yağmur ve kar yağışları sonrasında biraz daha yükselmiş göl. Yoksa daha fazla çekilmişti. Pandemi dolayısıyla hafta sonu dışarıya çıkamıyoruz ve bugün Pazartesi, merak ettim gölün son halini, durum çok iyi değil inşallah yağmurlar daha fazla yağar ve daha güzel bir göl görürüz. Sapanca Gölü hiç böyle çekilmemişti. Yağmur ve kar yağışı öncesinde daha da gerideydi göl, yağışlar sonrasında yükselme oldu, onun için mutluyuz yani. Göl kritik seviyelere düşmüştü tabi. Yağışlar dolayısıyla yükselme oldu ama bu yükselme gözle görülebilir bir yükselme değil tabi” dedi.
(OK-BCT-
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