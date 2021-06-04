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4 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
Camilerde yağmur duası yapıldı

Camilerde yağmur duası yapıldı

Iğdır Ulu Camiinde çekilen detay görüntüler

Tarım Camii Yağmur Duası 

-Iğdır'da camii içinde çekilen detay görüntüler

( IĞDIR ) IĞDIR

- Iğdır’da yaşanan kuraklık nedeniyle Iğdır İl Müftülüğü tarafından cami hutbelerinde yağmur duası edildi. Iğdır’da yağmurların yağmaması ve etkisini arttıran kuraklık nedeniyle tarım arazileri kuruma noktasına geldi. Yaşanan kuraklık nedeniyle Iğdır İl Müftülüğü tarafından Cuma namazı öncesi yağmur duası yapıldı. Yağmur duası kent genelinde bulunan bütün camilerde kılınan Cuma namazı öncesi gerçekleştirildi.

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