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4 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
Camilerde yağmur duası edildi

Camilerde yağmur duası edildi

Evliya Cami'den detaylar

Yağmur Duası 

-Cuma Namazı'ndan detaylar
-Yağmur duasından detay görüntüler

( KARS ) KARS

- Kars'ta bütün camilerde Cuma namazı sonrasında yağmur duası edildi. Kars Valiliği tarafından, son dönemde il genelinde yaşanan kuraklık nedeniyle Cuma namazı sonrası bütün camilerde yağmur duası yapıldı. Evliya Cami’de kılınan Cuma Namazı sonrasında, “Hayat ve Şifa Kaynağımız" konulu hutbe okundu. Suyun bilinçli kullanılması ve israf edilmemesine ilişkin uyarıların yapıldığı hutbede, Cuma namazının farzından sonra yağmur duası yapıldı.
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