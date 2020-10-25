Çal Dağları'na dev Türk Bayrağı

-Türk Bayrağının drone genel çekimleri



( ADANA -DRONE) ADANA



- Adana’nın Tufanbeyli ilçesindeki Çal Dağları'na Tufanbeyli Belediye Başkanı Remzi Ergü’nün girişimleri ile yapılan dev Türk Bayrağı, görenleri hayran bıraktı. Tufanbeyli’de Tufanbeyli Belediye Başkanın girişimleri ile Çal Dağları'nda “Önce Vatan” yazısının yerini dev Türk Bayrağı aldı. 20x30 Metre ebatlarında 600 metrekare büyüklüğündeki Türk Bayrağı görenleri kendine kayran bırakırken Drone ile havadan da görüntülendi. Çal Dağları'ndani bayrak, bölgenin en büyük Türk Bayrağı olma özelliği taşırken uzak mesafelerden de gözlemlenebiliyor. Tufanbeyli Belediye Başkanı Remzi Ergü, "Torosların eteklerinden dünyanın en güzel bayrağını dalgalandırmanın gururunu yaşıyoruz ilçemize hayırlı olsun” dedi.





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