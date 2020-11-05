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05 Kasım 2020 Perşembe günü yayınlandı
Çadır kentte kalan Damla Melisa'nın 14. doğum günü kutlandı - İZMİR

Çadır kentte kalan Damla Melisa'nın 14. doğum günü kutlandı - İZMİR

- Çadır kentte kalan Damla Melisa'nın pastadaki mumları üflemesi - Pasta kesimi ve çocuklara hediyeler verilmesi - Damla Melisa Başıbüyük ile röportaj - Organizasyonu yapan kişi ile röportaj - Çocuklara düzenlenen sinema gösterimi - Film izleyen çocuklar İzmir 'de çadır kentte kalan Damla Melisa'nın 14. doğum günü kutlandıİZMİR (AA) - İzmir 'deki depremin ardından Buca İlçe Stadı'nda kurulan çadır kentte kalan Damla Melisa Başıbüyük'ün 14. yaş gününde kutlama yapıldı.Buca Belediyesinin açıklamasına göre, Belediye Başkanı Erhan Kılıç, çadır kentte kalan Damla Melisa'ya doğum günü sürprizi yaptı. 14 yaşına giren Damla ile pasta kesen Kılıç, çadır kentteki çocuklara hediyeler dağıttı.
Damla Melisa Başıbüyük, çok duygulandığını belirterek, "Evde kalamadığımız için buraya geldik. Herkes doğum günümü kutladı. Buradaki herkes bize çok iyi davranıyor, hiçbir şeyimizi eksik etmiyorlar." ifadelerini kullandı.Başkan Kılıç da deprem sonrası yürütülen çalışmaların tüm yaralar sarılıncaya kadar devam edeceğini belirtti.

Doğum Günü Deprem Çadır Kent 

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