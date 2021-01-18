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18 Ocak 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Buzdolabı kızakları oldu

Buzdolabı kızakları oldu

-Gençlerin buzdolabıyla kayması

Buzdolabı Kamera Cep Telefonu Grup Genç Kar Yağışı 

--Röp

( SİVAS )- Sivas’ın Zara ilçesinde bir grup genç, traktörün arkasına bağladıkları buzdolabıyla karda kaymanın keyfini çıkardı SİVAS

- Sivas’ın Zara ilçesinde bir grup genç, traktörün arkasına bağladıkları buzdolabıyla karda kaymanın keyfini çıkardı. Uzun zamandır kentte beklenen kar yağışı etkisini gösterdi. Aralıklarla devam eden kar yağışı vatandaşlar tarafından sevinçle karşılandı. Sivas’ın Zara ilçesinde yaşayan bir grup genç ise kar yağışını eğlenceye çevirdi. Kafadar arkadaşlar traktörün arkasına bağladıkları buzdolabının içine girip karla kaplı sokaklarda kayarak doyasıya eğlendi. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Buzdolabıyla stres attılar Abdulkerim Ateş, eğlenip stres attıklarını dile getirerek, “Zara’mıza uzun zamandır kar yağmıyordu. Şükürler olsun sonunda yoğun bir şekilde yağdı. Traktörü çalıştırmıştım. Buzdolabına baktım halatta vardı. Arkadaşları aradım geldiler. Buzdolabını halatla bağladık. Ondan sonra yola çıktık kaydık. Eğlenip stres attık” dedi.
(OE-GF-
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