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28 Aralık 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Buz tutan Girlevik Şelalesi kartpostallık görüntüler oluşturdu

Buz tutan Girlevik Şelalesi kartpostallık görüntüler oluşturdu

- Buz tutan Girlevik Şelalesinin havadan görüntüleri

Uzunlu Kar Örtüsü Şelale Buz Sarkıtları Allah 

-- Detay ve genel görüntüler
-- Aktüel görüntüler

( ERZİNCAN ) ERZİNCAN

- Erzincan'da doğa harikası Girlevik Şelalesi her mevsim güzel olsa da, kışın buz tutunca görenlere 'maşallah' dedirtiyor. Hava sıcaklığının gece saatlerinde sıfırın altında 15 dereceye kadar düştüğü Erzincan'da kent merkezine yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Çağlayan beldesinde bulunan ve güzelliğiyle öne çıkan Girlevik Şelalesi dondu. Ziyaretçilerine her mevsim ayrı güzellik sunan şelale, donunca ortaya çıkan 3- 5 metre uzunluğundaki buz sarkıtları ile ayrı bir güzelliğe büründü. Yazın serin havası ve çevresindeki yemyeşil bitki örtüsüyle, kışın ise hem çevresindeki kar örtüsü hem de donduğu için oluşan buz sarkıtları ile ilgi çeken şelale, seyrine doyum olmayan görüntüler oluşturdu. (AA-AA)
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