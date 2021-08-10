Büyükşehir Hayvanat Bahçesi yeni minik üyeleri ile şenlendi

-- Hayvanlardan görüntüler

-- Yavru hayvanlardan görüntüler

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( KAYSERİ ) KAYSERİ



- İç Anadolu’nun en büyük hayvanat bahçelerinden olan Kayseri Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi’nde iki yavru aslanın daha dünyaya gözlerini açmasıyla, 2021 yılında doğan yavru hayvan sayısı 39 oldu. Anadolu Harikalar Diyarı içerisinde yer alan ve 160 türde bin 450’yi aşkın hayvana a ev sahipliği yapan Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi’nde aslan, kurt, geyik gibi hayvanların yavrulamasının sevinci yaşanıyor. Nisan ayında doğan 3 aslanın ardından, bir hafta önce iki aslan daha dünyaya gözlerini açtı. Geçtiğimiz hafta yeni doğan iki aslan yavrusu, kimseyi yanına yaklaştırmayan anneleri tarafından gözü gibi bakılırken, 25 Nisan’da doğan üç aslan ise Hayvanat Bahçesi’nin maskotu oldular. Bakıcıları tarafından zaman zaman bahçeye çıkarılan yavru aslanlar, ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi ile karşılaşıyor. Böylelikle 2021 yılında doğan 5 aslan, 8 kurt, 1 kızıl geyik, 2 ala geyik, 1 lama, 1 kamerun, 4 dağ keçisi, 10 siyah cüce keçisi, 1 yerli koyun, 1 merinos, 1 midilli, 1 babun ve 3 jako papağanı olmak üzere 39 yavru hayvan Kayseri Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi’nin yeni üyeleri oldu. Hayvanat Bahçesi’nde yeni doğan üyelerin muayeneleri ve bakımları yapılırken, uzman veterinerler tarafından düzenli kontrol ediliyor. Korona virüs tedbirleri de alınan Kayseri Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi, 10.00- 19.00 saatleri arasında ziyaretçi kabul ediyor. (EK-TB-

