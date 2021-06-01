Bütün dünya kilitlendi onları izliyor

-İspanyadaki binanın fotoğrafı

-ARŞİV



( BURSA - ÖZEL)- Yaren leyleğin yavruları ayaklandı- 1 metrekarelik online yuvayı dünyanın her yerinden milyonlarca doğa sever izliyor- İspanyollar Yaren fotoğraflarıyla bina giydiriyor BURSA



- Bursa'nın simgesi haline gelen yaren leyleğin dünyaya getirdiği 5 yavrusunun gelişimi sürüyor. Her geçen gün büyüyen yavru leyleklerin son 15 gündeki gelişimleri ve yuvadaki ayaklanmış halleri sevindirdi. Belgesellere konu olan anne leylek Yaren'in sağanak yağmur altında ıslanan yavrularına kanat gererken ki görüntüleri milyonlarca kişi tarafından canlı takip ediliyor. Yarenin 5 yavrusu da önümüzdeki günlerde üzerlerine takılacak vericiler sayesinde anlık takip edilebilecek. Türkiye'nin gözbebeği haline gelen Bursa'nın Karacabey ilçesine her sene göç eden Yaren leylek, son 15 günde gelişip yuva içerisinde ayaklanan yavrularıyla görüntülendi. Belgesellere konu olan, Türkiye'nin olduğu kadar diğer ülkelerin de yakından takip ettiği Yaren leylek, göç ederek mart ayında yuvasına geri dönmüştü. 35 günlük kuluçka süresi sonunda Eskikaraağaç Mahallesi'nin maskotu Yaren, yavrularını dünyaya getirdi. Mayıs ayının 3'ünde dünyaya gelen yavrular, 12 günün ardından yuvalarından etrafa bakarken görüntülenmişti. Son 15 gün içerisinde yavrulardaki gözle görülür değişim kanat uzunlukları ve yuvanın içerisinde ayaklanmış görüntüleri Yaren takipçilerini sevindirdi. Yaren ve 5 yavrusunun bulunduğu yuvanın karşısına Karacabey Belediyesi tarafından yerleştirilen kamera sayesinde Yaren ve ailesinin dünya çapındaki meraklıları yuvayı online olarak izleyebiliyor. YouTube'de Yaren ve yavruları için yuvadan yapılan canlı yayını bugüne kadar dünya genelinde milyonlarca kişi izledi. İspanya'da yaren ve ailesinin fotoğrafıyla bina giydirildi Yaren leyleğe olan ilgi Türkiye sınırlarını da aşmış durumda Adem amca ile Yaren leyleğin balıkçı kayığında başlayan ve 10 yıldır devam eden dostluğunu her yıl fotoğraflayıp ölümsüzleştiren doğa fotoğrafçısı Alper Tüydeş'in çektiği fotoğraflar dünyanın her yerinde ilgi görüyor. Son olarak Yaren ve ailesinin yuvada beslenirken çekilmiş bir fotoğrafı İspanya'nın Lileida şehrinde StreetArt adı verilen sokak sanatının önde gelen isimlerinden Oriol Arumi tarafından 10 katlı bir binanın dış cephesine resmedildi. #DirenBeşnumara Yaren leyleğin gelişimi diğer 4 kardeşine göre daha yavaş olan 5. yavrusu, takipçilerini harekete geçirdi. #DirenBeşnumara hashtagi ile açılan sayfaya kısa sürede binlerce yorum yapıldı. Yuvanın canlı görüntülerinin izlendiği sayfada doğa severler yavruya insan eliyle müdahale edilip beslenerek diğer yavruların seviyesine gelmesi için destek verilmesini isterlerken yavrunun gelişiminin normal olduğunu savunan uzmanlar ise yuvaya çok acil bir durum olmadıkça müdahale etmenin hayvanların doğal gelişimlerine zarar vereceğini savundu. (UGR-

