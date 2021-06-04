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4 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
BURSA - Sokak Sanatçıları Festivali sona erdi

BURSA - Sokak Sanatçıları Festivali sona erdi

- Sanatçıların konserlerinden görüntüler - Pan Flüt sanatçısı Constantin Moscovici'nin sahne performansıBURSA (AA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından " Bursa 'nın her sokağı ayrı bir şarkı" sloganıyla düzenlenen "Sokak Sanatçıları Festivali", dünyaca ünlü Pan Flüt sanatçısı Constantin Moscovici konseri ile sona erdi.Kültürpark Açık Hava Tiyatrosu'nda gerçekleştirilen konsere farklı yaş grubundaki sanatseverler yoğun ilgi gösterdi. Konser, farklı enstrümanlarla performans sergileyen sokak sanatçılarının sahne almasıyla başladı.
Konserin ikinci bölümünde Pan Flüt sanatçısı Constantin Moscovici sahne aldı. Bursa lı müzikseverlerden büyük beğeni toplayan Constantin Moscovici'nin performansı müzikseverler tarafından uzun süre ayakta alkışlandı.Konserin sonunda Constantin Moscovici ve sokak sanatçıları "Hayat Bayram Olsa" şarkısını birlikte söyledi.

Sokak Sanatçıları Forma Kışla 

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