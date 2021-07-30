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Bursa ormanları havadan ve karadan mercek altında
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30 Temmuz 2021 Cuma günü yayınlandı
Bursa ormanları havadan ve karadan mercek altında

Bursa ormanları havadan ve karadan mercek altında

Denetimden görüntü

Orman Yangınları Jandarma Yangın Ormanlı Helikopter 

-Helikopterden görüntü
-Ormanlık alandan görüntü
-Mangal yakan vatandaştan görüntü
-Uygulama noktasından görüntü
-Köpekle denetleme görüntüsü

( BURSA )- Jandarma ormanları drone ve helikopter ile denetliyor BURSA

- Bursa'da orman yangınlarına karşı jandarma ve özel harekat ekipleri havadan ve karadan denetim yaptı. Bursa Valiliği öncülüğünde İl Jandarma Komutanlığı tarafından ve İl Emniyet Müdürlüğünün desteğiyle ormanlık alanlar denetlendi. Türkiye'nin birçok bölgesinde çıkan orman yangınlarını göz önüne alarak Bursa'daki ormanlık alanlarda önleyici mücadele çalışmaları başlatan ekipler, başta Uludağ olmak üzere Kestel, İnegöl, Yıldırım, Karacabey, Gürsu ve Orhaneli bölgelerinde denetim başlattı. Uludağ Yiğitali Karakolu girişinde polis ve jandarma özel harekat birlikleri, eş zamanlı olarak helikopter ve drone kullanarak hassas bölgelerin havadan ve karadan kontrollerini yaptı. Jandarma özel harekat birliklerine arama kurtarma ve iz takip köpekleri de eşlik etti. Helikopter ve drone destekli yürütülen çalışmalarda herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı. Yangınlara karşı ani müdahale için birimlerin teyakkuzda bekletildiği bildirildi.
Denetimler yaz boyunca ormanlık alanlarda sürecek.
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