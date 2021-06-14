Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
14 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
BURSA - Hattat Mustafa Antika 8'inci kişisel sergisini açtı

BURSA - Hattat Mustafa Antika 8'inci kişisel sergisini açtı

- Açılıştan detaylar - Hattat Mustafa Antika'nın konuşması - Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Süleyman Çelik'in konuşması - Açılış kurdelesinin kesilmesi - Hattat Mustafa Antika'nın eserleri hakkında davetlilere bilgi vermesiBURSA (AA) - Bursa 'da yaşayan hattat Mustafa Antika, son dönemde yaptığı çalışmalarını 8'inci kişisel sergisinde sanatseverlerin beğenisine sundu."Keşkül 8" ismini verdiği sergisini Bursa Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle Tayyare Kültür Merkezi'nde açan Antika, burada yaptığı konuşmada, hat sanatına farklı bir bakış açısı getirmeye çalıştığını söyledi.

Antika, sergide 40 eserinin yer aldığını bildirdi. Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Süleyman Çelik ise hat sanatının İslam sanatları açısından çok kıymetli olduğunu vurguladı.Mustafa Antika'ya kazandırdığı eserler dolayısıyla teşekkür eden Çelik, "Kendisi bir ömür vakfetmiş bu sanata. Kendisinden sonraki kuşaklara da belirli bir zemin hazırlamıştır." dedi.
Sergi, 26 Haziran'a kadar ziyaret edilebilecek.

Hattat Vakfe İslam Hat Sanatı Bakış Açısı 

İlgili Foto Galeriler
Başkente Değer Katacak Külliyede Sona GelindiBaşkente Değer Katacak Külliyede Sona Gelindi
15 Temmuz Belgeseli, Erdoğanı Ağlattı15 Temmuz Belgeseli, Erdoğanı Ağlattı
13. İslam Zirvesi Konferansı Zirve Toplantısı13. İslam Zirvesi Konferansı Zirve Toplantısı
Dünya Liderleri SavanoradaDünya Liderleri Savanorada
Almanyada İslam Karşıtı Gösteriler Büyüyor!Almanyada İslam Karşıtı Gösteriler Büyüyor!
Amerikalı Mankenler İran'daAmerikalı Mankenler İran'da
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement