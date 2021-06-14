BURSA - Hattat Mustafa Antika 8'inci kişisel sergisini açtı
- Açılıştan detaylar - Hattat Mustafa Antika'nın konuşması - Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Süleyman Çelik'in konuşması - Açılış kurdelesinin kesilmesi - Hattat Mustafa Antika'nın eserleri hakkında davetlilere bilgi vermesiBURSA (AA) - Bursa 'da yaşayan hattat Mustafa Antika, son dönemde yaptığı çalışmalarını 8'inci kişisel sergisinde sanatseverlerin beğenisine sundu."Keşkül 8" ismini verdiği sergisini Bursa Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle Tayyare Kültür Merkezi'nde açan Antika, burada yaptığı konuşmada, hat sanatına farklı bir bakış açısı getirmeye çalıştığını söyledi.
Antika, sergide 40 eserinin yer aldığını bildirdi. Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Süleyman Çelik ise hat sanatının İslam sanatları açısından çok kıymetli olduğunu vurguladı.Mustafa Antika'ya kazandırdığı eserler dolayısıyla teşekkür eden Çelik, "Kendisi bir ömür vakfetmiş bu sanata. Kendisinden sonraki kuşaklara da belirli bir zemin hazırlamıştır." dedi. Sergi, 26 Haziran'a kadar ziyaret edilebilecek.
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