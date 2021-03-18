Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
18 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
Bursa'da yağışlar sevindirdi, barajlar dolmaya başladı

Bursa'da yağışlar sevindirdi, barajlar dolmaya başladı

bursa baraj drone görüntüsü (arşiv)

( BURSA ) BURSA

Kar Kalınlığı Doluluk Oranı İçme Suyu Kış Mevsimi Kuyular 


- Son 100 yılın en kurak kış mevsimini geçiren Bursa'da, son günlerde etkili olan yağışlarla birlikte dolmaya başlayan barajlardan gelen haber sevindirdi. Son yağışlarla birlikte iki barajın ortalama doluluk oranı yüzde 6 artış göstererek yüzde 31'den 37'ye yükseldi. Hiç yağış olmasa dahi Bursa’nın yaklaşık 5 buçuk ay yetecek kadar suyu olduğu belirtildi. Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğü'nden (BUSKİ) alınan bilgiye göre, Bursa'nın içme suyu ihtiyacını karşılayan Doğancı Barajı'nda doluluk oranı yüzde 38, Nilüfer Barajı'nda doluluk oranı yüzde 36 olurken, ortalama doluluk oranı yüzde 37 olarak tespit edildi. Baraj, pınar ve kuyulardan gelen su miktarının hiç yağış olmasa bile, Ağustos ayının sonralarına kadar yetecek kadar su olduğunu belirten yetkililer, suyun yine de tasarruflu kullanılması gerektiği hususunda halkı ikaz etti. Uludağ'da kar kalınlığının 135 santimetre olarak ölçüldüğü, eriyen kar sularının barajların doluluk oranını daha da arttıracağı kaydedildi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Karda yürümenin püf noktalarıKarda yürümenin püf noktaları
Meğer Hepimiz Kandırılmışız!Meğer Hepimiz Kandırılmışız!
Ankarada Sağanak Yağış Etkili OlduAnkarada Sağanak Yağış Etkili Oldu
Dünyanın En İlginç Adası: Tristan Da CunhaDünyanın En İlginç Adası: Tristan Da Cunha
İlk Meclisin Hiç Görmediğiniz Kareleri...İlk Meclisin Hiç Görmediğiniz Kareleri...
Dünyanın En Ucuzu! 300 Yıl Dayanıyor...Dünyanın En Ucuzu! 300 Yıl Dayanıyor...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement