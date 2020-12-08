Bursa'da sis, gökkuşağı ve yağmur aynı anda görüldü

--Sis

--Yağmur



( BURSA ) BURSA



- Bursa'da yağmur, sis ve gökkuşağı bir arada görüldü.

O anlar kameralara yansıdı. Bursa-İzmir yolunda yağmur, sis ve gökkuşağı bir arada görüldü.

Sis gözle görülen mesafeyi 5 metreye kadar indirirken, sabah saatlerinde etkili yağış sonrası açan güneş sonucu gökkuşağı oluştu. O anlar ise kameralara yansıdı. (HG-



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