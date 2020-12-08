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08 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
Bursa'da sis, gökkuşağı ve yağmur aynı anda görüldü

Bursa'da sis, gökkuşağı ve yağmur aynı anda görüldü

-Gökkuşağı

Kamera Gökkuşağı 

--Sis
--Yağmur

( BURSA ) BURSA

- Bursa'da yağmur, sis ve gökkuşağı bir arada görüldü.
O anlar kameralara yansıdı. Bursa-İzmir yolunda yağmur, sis ve gökkuşağı bir arada görüldü.
Sis gözle görülen mesafeyi 5 metreye kadar indirirken, sabah saatlerinde etkili yağış sonrası açan güneş sonucu gökkuşağı oluştu. O anlar ise kameralara yansıdı. (HG-
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