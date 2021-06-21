Bursa'da sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

-Su basan ev detay

-Trafik yoğunluğu detay



( BURSA ) BURSA



- Bursa’da sağanak yağış sebebiyle yollar göle döndü. Rögarlar tıkandı, asfalt ve parke taşlı yollar zarar gördü. Şehir merkezinde sabah saatlerinde başlayan kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yağış sebebiyle göle dönen Ankara yolunda trafik yoğunluğu görülürken, su birikintileri sürücülerin zor ânlar yaşattı. Ekipler, yağış sebebiyle meydana gelen olumsuzlukları gidermek için çalışma başlattı. Şiddetli yağışta Yıldırım Yediselviler Mahallesi'nde rögarın tıkanmasıyla ara sokaklar dereye döndü. Düşük kotta bulunan bazı evleri ise su bastı. BUSKİ ekipleri tıkanan rögarları açmak ve olumsuzlukları ortadan kaldırmak için çalışmalara başladı.



