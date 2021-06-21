Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
21 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Bursa'da sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

Bursa'da sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

Yoldan detay

Sağanak Yağış Trafik Yoğunluğu 

-Su basan ev detay
-Trafik yoğunluğu detay

( BURSA ) BURSA

- Bursa’da sağanak yağış sebebiyle yollar göle döndü. Rögarlar tıkandı, asfalt ve parke taşlı yollar zarar gördü. Şehir merkezinde sabah saatlerinde başlayan kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yağış sebebiyle göle dönen Ankara yolunda trafik yoğunluğu görülürken, su birikintileri sürücülerin zor ânlar yaşattı. Ekipler, yağış sebebiyle meydana gelen olumsuzlukları gidermek için çalışma başlattı. Şiddetli yağışta Yıldırım Yediselviler Mahallesi'nde rögarın tıkanmasıyla ara sokaklar dereye döndü. Düşük kotta bulunan bazı evleri ise su bastı. BUSKİ ekipleri tıkanan rögarları açmak ve olumsuzlukları ortadan kaldırmak için çalışmalara başladı.

İlgili Foto Galeriler
Meğer Hepimiz Kandırılmışız!Meğer Hepimiz Kandırılmışız!
Ankarada Sağanak Yağış Etkili OlduAnkarada Sağanak Yağış Etkili Oldu
Dünyanın En İlginç Adası: Tristan Da CunhaDünyanın En İlginç Adası: Tristan Da Cunha
İlk Meclisin Hiç Görmediğiniz Kareleri...İlk Meclisin Hiç Görmediğiniz Kareleri...
Dünyanın En Ucuzu! 300 Yıl Dayanıyor...Dünyanın En Ucuzu! 300 Yıl Dayanıyor...
Yok Böyle Ustalık! Parçalanmış Mercedesi Bakın Ne Yaptı...Yok Böyle Ustalık! Parçalanmış Mercedesi Bakın Ne Yaptı...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement