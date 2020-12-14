Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
14 Aralık 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Bursa'da kuraklık alarmı...40 yıldır ilk defa yaşandı

Bursa'da kuraklık alarmı...40 yıldır ilk defa yaşandı

-kuruyan göletin drone görüntüsü

Dolar Allah Şahit 

--göleti inceleyen köylülerden görüntü
--göletten detaylar
--çınarlı muhtarı yaşar yıldız röp

( BURSA - ÖZEL)- Bursa'da kuraklıktan bir gölet daha kurudu BURSA

- Bu yıl yaşanan aşırı kuraklıktan dolayı bir sulama göleti daha kurudu. Mudanya ilçesinde bulunan Çınarlı göleti, 1980 yılında 4 köyün sulama ihtiyacını karşılamak için inşa edildi. Bir çok meyve sebzenin yetiştiği 4 köyde köylüler bu yıl kar ve yağmur yağmazsa mahsûllerini sulayamama ve ürün alamama tehdidiyle karşı karşıya. 40 yıldır bu göletten tarlalarını sulayan üreticiler 40 yıldır bu mevsimde böyle kuraklığa şahit olmadıklarını ifade etti.
Göletin kurulduğu yıldan itibaren bu mevsimde ilk defa bu kadar kurak kaldığını belirten Çınarlı köyünün muhtarı Yaşar Yıldız, "Yaşım 55. İlk defa bu mevsimde böyle kuraklık görüyorum. Bu gölet 1981 yılında kuruldu. Aralık ayında kuraklık yaşandığını hatırlamıyorum. Bu ayda bu gölet ağzına kadar doluyordu. Bu yıl yağmur ve kar yağmazsa bu gölet zor dola.,Bbu göletten 4 köy ürünlerini suluyor. Bu yıl su olmazsa köylü ürünlerini sulayamaz ve mahsul alamaz. İnşallah yağmur ve kar yağar da gölet dolar" dedi.
(BRK-MŞ)
loading...
İlgili Foto Galeriler
20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti
Kenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa GirdiKenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa Girdi
Sarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı NöbetiSarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı Nöbeti
MHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret EttiMHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret Etti
Murat Göğebakan Foto GaleriMurat Göğebakan Foto Galeri
Meğer Hepimiz Kandırılmışız!Meğer Hepimiz Kandırılmışız!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement