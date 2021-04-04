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04 Nisan 2021 Pazar günü yayınlandı
Bursa’da duyarlı çiftçi kanadı kırık leyleği yetkililere teslim etti

Bursa’da duyarlı çiftçi kanadı kırık leyleği yetkililere teslim etti

yaralı leylek

Köpek Zabıta 

-vatandaş ile röportaj

( BURSA ) BURSA

- Bursa’da bir çiftçi tarlasında bulduğu kanadı kırık leyleği yetkililere teslim etti. Bursa’nın İznik ilçesi Boyalıca Mahallesi’nde Ali Köşkaya isimli çiftçi tarlasında zeytin dallarını toplarken ağaçların arasında uçamayan bir leylek gördü. Leyleğe köpeklerin saldırdığını gören Köşkaya, kanadı kırılmış leyleği yakaladı ve traktörü ile köye getirdi. Duyarlı çiftçi yaralı leyleği tedavi edilmek üzere İznik Belediyesi zabıta ekiplerine teslim etti.
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