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21 Ekim 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Bursa’da çevre felaketi, binlerce balık telef oldu

Bursa’da çevre felaketi, binlerce balık telef oldu

ölen balıklardan detaylar

( BURSA ) BURSA

Tarım Balık Ölümü Felaket 


- Bursa’nın Yenişehir İlçesine bağlı Çeltikçi-Çardaköy arasında derede henüz bilinmeyen sebepten dolayı binlerce balık öldü. Yenişehir ilçesinde zehirlenen binlerce balık kıyıya vurdu. Yenişehir’de yıllardır balık ölümleri devam ederken ilk kez bu kadar çok balık ölümünün meydana gelmesi ilçede tedirginliğe sebep oldu. Daha önceki yıllarda birçok noktada zehirlenmeden dolayı balık ölümleri meydana gelmişti. Konuyla ilgili açıklama yapan Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, “Olayı yakından takip ediyoruz. Öncelikle ilçemizin suyunu toprağını, her türlü canlıya zarar verecek kim olursa olsun buna müsaade etmeyiz. Sudan ve balıklardan gerekli tahlilleri ilgili kurumlarımız aldılar. Sonuçların çıkmasını bekliyoruz. Yenişehir Türkiye’nin önemli tarım arazilerine sahip olan önemli bir ilçemizdir. Bu olaylarda kimseye taviz verilmeyecektir” dedi.
(SD-İHS)
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