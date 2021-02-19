Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
19 Şubat 2021 Cuma günü yayınlandı
Bursa’da aç kalan sokak köpekleri 280 kazı telef etti

Bursa’da aç kalan sokak köpekleri 280 kazı telef etti

telef olan kazların detayı

Yumurta Tarım Görece Sokak Köpekleri Saldırı 

-yaşayan kazların detayı
-çiftlik sahibi Cahit Yıldırım röportajı
-sokak köpeklerinden detaylar

( BURSA -ÖZEL)- Kazlar telef oldu, 90 bin TL maddi zarar meydana geldi BURSA

- Bursa’da aç kalan sokak köpekleri bir çiftliğe girerek 280 damızlık kazı telef etti. Çiftlik sahibi bu saldırının ilk olmadığının altını çizdi. Bursa’nın Yıldırım ilçesi Vakıfköy Mahallesi’nde kaz çiftliği bulunan Cahit Yıldırım’ın bin 300 adet kazından 280’i aç kalan sokak köpeklerince telef edildi. 3 yıldır kendi yerinde damızlık kaz besleyen Cahit Yıldırım, sokak köpeklerinin saldırısının ilk olmadığını ama bu çaplı ilk kez yaşandığını anlattı. Türkiye’nin çeşitli yerlerine ürettikleri kazları gönderdiklerini ifade eden Yıldırım, “3 yıldır kaz yetiştiriciliği yapıyoruz. Bulunduğumuz yerde bini aşkın damızlık kazımız var. Sokak köpeklerini konusunda yetkilileri defalarca uyarmamıza rağmen, 280 kazımız telef oldu. 90 bin TL aşan zararımız var. Telef olan kazların tamamı damızlık vasfında olan kazlardır. Damızlık kazların üretilmesi gerektiği için hem burada manevi hem de ekonomik kayıp söz konusudur. Bu kazlar hemen edinilebilecek ve üreyebilecek hayvanlar değil. 1 kaz koca sene boyunca 25-30 yumurta yapıyor. Bunlar 15 -20 tane civciv çıkıyor. Meşakkatli bir iş, üretimi çok zor” dedi.
3 ay önce kadar aynı hadisenin başlarına geldiğini dile getiren Yıldırım, “O zaman çok fazla hayvanımız telef olmamıştı. 30 tane kazımız telef oldu. Gerekli önemleri alması gereken yerlere bildirmemize rağmen önlemler alınmadı. Yan tarafta bizim komşumuz var. Orada komşumuzda tarım işçileri çalıştığı için bizler kendi köpeklerimizi salamıyoruz. Oradaki çalışanlara zarar vermesinden korkuyoruz. Köpekleri kızdırırlar, oyun oynamaya kalkarlar diye kendi köpeklerimizi salabilsek bunlar başımıza gelmeyebilirdi” diye konuştu.
Köpeklerin sürü halinde gezdiklerinin altını çizen Yıldırım, “Sokak köpekleri ordu gibi geziyorlar. Yarım saat dolaşın 20- 30- 40’lı gruplar halinde köpekleri göreceksiniz. Sadece bizim değil çevredeki vatandaşlar da bu durumdan mustarip. Biz yetkililerden acil çözüm istiyoruz” ifadelerini kullandı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
İşte kamudan atılanların isim isim listesiİşte kamudan atılanların isim isim listesi
Lisedeki maç kanlı bitti!Lisedeki maç kanlı bitti!
Bakanlık Açıkladı : Bu Ürünleri Sakın AlmayınBakanlık Açıkladı : Bu Ürünleri Sakın Almayın
Rusya'nın Suriye'deki Hava SaldırılarıRusya'nın Suriye'deki Hava Saldırıları
İstanbulda nefes kesen operasyonİstanbulda nefes kesen operasyon
Faruk Çelik, Akdeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulunu Bakanlıkta Kabul Etti.Faruk Çelik, Akdeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulunu Bakanlıkta Kabul Etti.
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement AdvertisementAdvertisement Advertisement