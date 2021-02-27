Bursa'da aç kalan domuzlar sokağa indi

-PEŞ PEŞE DOMUZLARIN GEÇMESİ



( BURSA ) BURSA



-. O anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Bursa'nın Mudanya ilçesinde aç kalan domuzlar, yiyecek bulabilmek için insanların da bulunduğu sokağa indi. Gece yarısı çöp kutularında yemek arayan domuzlar, çöp bidonlarını devirdi. Gecenin karanlığında çevrede dolaşan domuzlar bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Uzun süre yemek arayan domuzlar daha sonra ormanlık alana doğru kaçtı.



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