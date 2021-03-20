- Bursa’da 2 mevsimin geçiş güzelliği havadan görüntülendi

-BURSA DATASINA DÜN ATILDI



( BURSA ) BURSA



- Bursa’da iki mevsimin geçiş güzelliği havadan görüntülendi. Kasım ayında ağaç yapraklarının sararıp dökülmesiyle oluşan renk cümbüşü, karın yağmasıyla yerini beyaz gelinliğe bıraktı. Mart ayıyla birlikte her ne kadar bahar aylarına girilmiş olsa da Uludağ'da kar kalınlığı 1 metre 40 santimetre olarak ölçüldü. Doğa ve yaban hayat fotoğrafçısı Samet Asutay’ın drone ile çektiği İnegöl ilçesi ile Kütahya'nın Domaniç ilçesi arasındaki yolda iki mevsim arasındaki geçiş montajlanınca ortaya muhteşem görüntüler çıktı. (SA-İHS)



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