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27 Kasım 2020 Cuma günü yayınlandı
BURSA - BBDSO'dan 'Viyana Klasikleri' konseri

BURSA - BBDSO'dan 'Viyana Klasikleri' konseri

BURSA - BBDSO'dan "Viyana Klasikleri" konseri - Konserden görüntülerBBDSO'dan "Viyana Klasikleri" konseriBURSA (AA) - Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO) bu haftaki "Viyana Klasikleri" konserinde özgün ve yenilikçi Mozart yorumlarıyla yankı uyandıran piyanist Özgür Ünaldı'yı ağırladı.Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde (AKKM) düzenlenen konseri şef Dağhan Doğu yönetti.Konserde, solistin kendi doğaçlamaları ile yorumladığı eserlere BBDSO eşlik etti.Gecenin sonunda solist ve şefin performansı sanatseverler tarafından uzun süre alkışlandı.

Cenin Piyanist Forma Kışla 

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