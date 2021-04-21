Bursa barajlarının doluluk oranı ortalama yüzde 90 oldu



- Son yılların en kurak kış mevsimini geçiren Bursa'da barajlardan sevindirici haber geldi. Son yağışlarla birlikte Uludağ’daki karların erimesi Doğancı Barajını besleyen Nilüfer barajını doluluk oranını yüzde 98’e çıkardı. İki barajın ortalama doluluk oranı iki haftada yüzde 19.5 artış göstererek yüzde 69'dan 88.5'e çıktı. Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğü'nden (BUSKİ) alınan bilgiye göre, Bursa'nın içme suyu ihtiyacını karşılayan Doğancı Barajı'nda doluluk oranı yüzde 79, Nilüfer Barajı'nda doluluk oranı yüzde 98 olurken, ortalama doluluk oranı yüzde 88.5 olarak tespit edildi. Kuyuların devre dışı bırakıldığı bu dönemde hiç yağış olmasa bile Aralık ayına kadar yetecek kadar olduğunu belirten yetkililer, suyun yine de tasarruflu kullanılması gerektiği hususunda halkı ikaz etti. Uludağ'da eriyen kar sularının barajların doluluk oranını daha da artıracağı kaydedildi. (ZP-AÇ-



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