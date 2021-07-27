Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
Yaşam
Bursa barajlarından sevindiren haber
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
27 Temmuz 2021 Salı günü yayınlandı
Bursa barajlarından sevindiren haber

Bursa barajlarından sevindiren haber

arşiv görüntüler

( BURSA ) BURSA

Doluluk Oranı İçme Suyu 


- Bursa’nın içme suyunu karşılayan barajların doluluk oranı sevindirdi. Hiç yağış olmasa bile Bursa’nın 6 ay kadar yetecek suyu olduğu belirtildi. Bursa Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğü’nden (BUSKİ) alınan bilgiye göre, Bursa’nın içme suyu ihtiyacını karşılayan Doğancı Barajı’nda doluluk oranı yüzde 81, Nilüfer Barajı’nda doluluk oranı yüzde 99 olurken, ortalama doluluk oranı yüzde 90 olarak tespit edildi. Yetkililer hiç yağış olmasa bile gelecek yıl Ocak ortalarına kadar sıkıntı yaşanmayacağını belirtilirken, vatandaşların suyu her ortamda tasarruflu kullanmaları konusunda uyardı.
İlgili Foto Galeriler
Meğer Hepimiz Kandırılmışız!Meğer Hepimiz Kandırılmışız!
Ankarada Sağanak Yağış Etkili OlduAnkarada Sağanak Yağış Etkili Oldu
Dünyanın En İlginç Adası: Tristan Da CunhaDünyanın En İlginç Adası: Tristan Da Cunha
İlk Meclisin Hiç Görmediğiniz Kareleri...İlk Meclisin Hiç Görmediğiniz Kareleri...
Dünyanın En Ucuzu! 300 Yıl Dayanıyor...Dünyanın En Ucuzu! 300 Yıl Dayanıyor...
Yok Böyle Ustalık! Parçalanmış Mercedesi Bakın Ne Yaptı...Yok Böyle Ustalık! Parçalanmış Mercedesi Bakın Ne Yaptı...
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı