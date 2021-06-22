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22 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
Bursa barajlarından sevindiren haber

Bursa barajlarından sevindiren haber

BURSA BARAJLARINDAN ARŞİV GÖRÜNTÜ

( BURSA )- Barajlarda 2021 yılı bereketi BURSA

Doluluk Oranı Haziran Ayı İçme Suyu Yeni Yıl 


- Bursa'da haziran ayında etkili olan yağışlar sevindirdi. İçme suyunu karşılayan barajların doluluk oranı yeni yıla kadar şehrin içme suyunu karşılayacak seviyeye ulaştı. Hiç yağış olmasa bile Bursa'nın 7,5 ay kadar yetecek suyu olduğu belirtildi. Bursa Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğü'nden (BUSKİ) alınan bilgiye göre, Bursa'nın içme suyu ihtiyacını karşılayan Doğancı ve Nilüfer Barajı'nda doluluk yüzde 100 oranına ulaştı. Yapılan açıklamada, hiç yağış olmasa bile gelecek yıl ocak ayı ortalarına kadar sıkıntı yaşanmayacağını belirtilirken, yetkililer vatandaşları suyu her ortamda tasarruflu kullanmaları konusunda uyardı. (SA-İHS)
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