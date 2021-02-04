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04 Şubat 2021 Perşembe günü yayınlandı
Bursa barajlarında son durum

Bursa barajlarında son durum

BURSA BARAJLARINDAN GÖRÜNTÜLER

( BURSA -DRONE)- Son yağışlar sevindirdi BURSA

Lyon Doluluk Oranı İçme Suyu 


- Bursa'da son haftalardaki yağışlarla birlikte dolmaya başlayan barajlardan gelen haber sevindirdi. Ocak ayı ortalarında iki barajın ortalama doluluk oranı yüzde 6 artış göstererek 17.5’tan 23.5’a yükseldi. Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğü'nden (BUSKİ) alınan bilgiye göre, Bursa'nın içme suyu ihtiyacını karşılayan Doğancı Barajı'nda doluluk oranı yüzde 29, Nilüfer Barajı'nda doluluk oranı yüzde 18 olurken, ortalama doluluk oranı yüzde 23.5 olarak tespit edildi. Toplam su hacmi 15 milyon 538 bin 950 metreküp olurken, yetkililer suyun yine de tasarruflu kullanılması gerektiği hususunda halkı uyardı.
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