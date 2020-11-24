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24 Kasım 2020 Salı günü yayınlandı
BURSA - 1500 yıllık kitabe bulundu

BURSA - 1500 yıllık kitabe bulundu

- Kazı alanından görüntüler Bursa 'da 1500 yıllık kitabe bulundu - İznik Müze Müdürü Ahmet Türkmenoğlu: - "Bu seneki çalışmalarda çatkı mezarların yanında ilginç bir mezar steli ortaya çıkarıldı. Yazıtta bu steli bir kadın tarafından 48 yaşında ölen eşi ve 14 yaşında ölen oğlu için diktirdiği belirtilmektedir" BURSA (AA) - Bursa 'nın İznik ilçesinde 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı ilan edilen bölgede Roma döneminden kalma baba - oğula ait mezar kitabesi bulundu. Daha önce de 3 lahitin bulunduğu, Roma dönemi nekropol (şehir mezarlığı) olduğu tespit edilen bölgedeki arkeolojik kazılar devam ediyor. İznik Müze Müdürü Ahmet Türkmenoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, yapılan kazılarda çıkan eserin "ilginç kitabeler" arasında yer alacağını söyledi.

Türkoğlu, çalışmaların bakanlığın izni dahilinde yapıldığını belirterek, şunları kaydetti: "Kazılar, Dokuz Eylül Üniversitesinden Doç. Dr. Aygün Meriç'in bilimsel danışmanlığında yürütülüyor. Bu seneki çalışmalarda çatkı mezarların yanında ilginç bir mezar steli ortaya çıkarıldı. Bu steli bir kadın tarafından 48 yaşında ölen eşi ve 14 yaşında ölen oğlu için diktirdiğini yazıtta ayrıca bu tabuta zarar verenin Allah'a hesap vereceği belirtilmektedir. Bu buluş İznik Arkeoloji tarihinde en ilginç kitabeler arasında yer alacak.''

Arkeolojik Kazı Lahit Arkeoloji 

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