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31 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Burhaniye’de fırtına asırlık sedir ağacını kökünden söktü

Burhaniye’de fırtına asırlık sedir ağacını kökünden söktü

Yıkılan ağaç

Çay Bahçesi Allah Yağan 

-Ağacı parçalayan belediye işçileri
-Detay görüntüler

( BALIKESİR ) BALIKESİR

- Burhaniye ilçesinde fırtına asırlık sedir ağacını kökünden söktü. Burhaniye’de sabah saatlerinde itibaren esen poyraz hayatı olumsuz etkiliyor. Ören Gezinti yolundaki yaklaşık 18 metrelik sedir ağacını fırtına devirdi. Belediye ekipleri yolu kapatan dev ağacı motorlu testere ile parçalayıp kaldırdı. Yıkılan ağaç bir çay bahçesine de zarar verdi. Ağacın yıkılmasına üzüldüğünü anlatan inşaat ustası Kemal İşi, “Rüzgar çok sert esiyor. Son günlerde yağan yağmurlar toprağı yumuşattı. Bu yüzden ağaç poyraza dayanamamış. İnşallah başka ağaçlar devrilmez” dedi.

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