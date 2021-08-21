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Burdur gölünde alg patlaması...Göl kahverengiye döndü
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21 Ağustos 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Burdur gölünde alg patlaması...Göl kahverengiye döndü

Burdur gölünde alg patlaması...Göl kahverengiye döndü

Gölün rengi değişen yerlerden detay

-Kahverengi alanlar detay
-Sarıya dönen alanlar detay

( ANTALYA ) ANTALYA

- Doğan güzelliği ile dikkat çeken Burdur Gölü’nün rengi alg patlaması nedeniyle yer yer kahverengi ve sarıya döndü. Son yıllarda suyu hızla çekilen ve kuruma tehlikesiyle karşı karşıya olan Burdur Gölü'nde alg patlaması oldu. Sabah göle gelen vatandaşlar, gölün yer yer renk değiştirerek kahverengi ve sarıya döndüğünü görüntüledi. Gölde aynı olayın bu yıl içerisinde Nisan ve Haziran aylarında da yaşandığı öğrenildi. (EG-
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