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27 Mart 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Burdur'da doğal yaşam fotokapanda

Burdur'da doğal yaşam fotokapanda

fotokapan ile çekilmiş görüntü

( BURDUR ) BURDUR

İlkbahar Ormanlı Avcılık Hayvan Panda 


- Burdur’da Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, İlkbahar mevsiminde fotokapan ile çekilmiş yaban hayatını yayınladı.Burdur'da ormanlık alanlardaki kurt, tilki, gibi yaban hayvanları, fotokapan ile görüntülendi. Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğü Burdur Şubesi ekiplerince kentin çeşitli bölgelerindeki ormanlık ve dağlık alanlara "fotokapan" yerleştirilmişti. Fotokapanlar sayesinde kurt, tilki gibi yaban hayvanları doğal ortamlarında görüntülendi. Kaçak avcılıkla mücadele konusunda da önemli bir yere sahip olan fotokapan görüntüleri, Burdur Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından yayınlandı.
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