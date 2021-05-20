Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Mayıs 2021 Perşembe günü yayınlandı
BURDUR - Beyaz haşhaşın çiçekleri ile tarlada açan gelincikler görsel şölen yaşatıyor

BURDUR - Beyaz haşhaşın çiçekleri ile tarlada açan gelincikler görsel şölen yaşatıyor

- Haşhaş tarlası - Haşhaş ve gelincikler - Gelincik toplayan yöre insanı Burdur 'da ekilen beyaz haşhaşın çiçekleri ile tarlada açan gelincikler görsel şölen yaşatıyorBURDUR (AA) - Burdur 'un Bucak ilçesinde ekimi yapılan beyaz haşhaş çiçekleri ile tarlada kendiliğinden açan gelincikler, tabloyu andıran görüntüler ortaya çıkardı.Bucak Ovası'nda küçük aile işletmelerince ortalama 7 dekarlık küçük alanlarda ekimi yapılan beyaz haşhaş, aynı familyadan gelen gelinciklerle güzel görüntü oluşturuyor.Ovada, kıvrımlı patika yollarının kıyısındaki tarlalarda yetiştirilen beyaz haşhaş, kırmızı gelincik, mor çiçekler ve sarı papatyalar rengarenk görünümüyle renk cümbüşü oluşturuyor.Yoldan geçenler, hayranlık uyandıran bu görsel şölenin fotoğrafını çekiyor, tarlalarda açan gelincik ve papatyaları topluyor.

Haşhaş 

İlgili Foto Galeriler
Meğer Hepimiz Kandırılmışız!Meğer Hepimiz Kandırılmışız!
Ankarada Sağanak Yağış Etkili OlduAnkarada Sağanak Yağış Etkili Oldu
Dünyanın En İlginç Adası: Tristan Da CunhaDünyanın En İlginç Adası: Tristan Da Cunha
İlk Meclisin Hiç Görmediğiniz Kareleri...İlk Meclisin Hiç Görmediğiniz Kareleri...
Dünyanın En Ucuzu! 300 Yıl Dayanıyor...Dünyanın En Ucuzu! 300 Yıl Dayanıyor...
Yok Böyle Ustalık! Parçalanmış Mercedesi Bakın Ne Yaptı...Yok Böyle Ustalık! Parçalanmış Mercedesi Bakın Ne Yaptı...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement