BURDUR - Beyaz haşhaşın çiçekleri ile tarlada açan gelincikler görsel şölen yaşatıyor
- Haşhaş tarlası - Haşhaş ve gelincikler - Gelincik toplayan yöre insanı Burdur 'da ekilen beyaz haşhaşın çiçekleri ile tarlada açan gelincikler görsel şölen yaşatıyorBURDUR (AA) - Burdur 'un Bucak ilçesinde ekimi yapılan beyaz haşhaş çiçekleri ile tarlada kendiliğinden açan gelincikler, tabloyu andıran görüntüler ortaya çıkardı.Bucak Ovası'nda küçük aile işletmelerince ortalama 7 dekarlık küçük alanlarda ekimi yapılan beyaz haşhaş, aynı familyadan gelen gelinciklerle güzel görüntü oluşturuyor.Ovada, kıvrımlı patika yollarının kıyısındaki tarlalarda yetiştirilen beyaz haşhaş, kırmızı gelincik, mor çiçekler ve sarı papatyalar rengarenk görünümüyle renk cümbüşü oluşturuyor.Yoldan geçenler, hayranlık uyandıran bu görsel şölenin fotoğrafını çekiyor, tarlalarda açan gelincik ve papatyaları topluyor.
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