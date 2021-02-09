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09 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
Burası Norveç değil Sinop

Burası Norveç değil Sinop

Hamsilos drone görüntüleri

Yabancı Turist Uttu 

-Doğal güzellikten detay görüntüler
-Vatandaş röportajları

( SİNOP ) SİNOP

- Türkiye’nin tek fiyort kıyı tipi ülkemizde Sinop’ta bulunuyor. Hamsilos Koyu güzelliğiyle Norveç’teki kıyıları aratmıyor. Hamsilos Koyu Türkiye’nin en kuzey noktasında yer alıyor. Buzul aşındırması sonucu oluşmuş ve dünyada kendiliğinden oluşan tek koy özelliğini taşıyor. Karadeniz'in tamamen buz tuttuğu dönemlerde, buzulların erimesiyle oluştuğu düşünülüyor. Koyun deniz ile birleştiği kısım oldukça geniş, iç kısımlara ilerledikçe daralıyor ve ormanlaşıyor. Fil kafasını andıran bir görüntüsü olan bu koy geçmişte savaş gemilerinin gizlendiği bir yer olarak biliniyor. Günümüzde ise turistik önemiyle kullanılmaya devam ediyor. Burası Norveç'le anılan fiyort kıyı tipinin bir örneği olma özelliğine de sahip. Pahalı bir ülke olan Norveç’e gitmek yerine Sinop’ta bunu görmek mümkün. Sinop İl Merkezi’ne ise yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Doğal güzelliğiyle büyüleyen Hamsilos Koyu yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. (ÜK-MAY-
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