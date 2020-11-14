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14 Kasım 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Bu yoldan geçen bir daha geliyor

Bu yoldan geçen bir daha geliyor

Drone görüntüsü

( BURSA -DRONE)- Çınarlı yol sonbaharda bir başka güzel- Kestel’de kartpostallık sonbahar manzarası BURSA

Sel Felaketi Felaket Şili Sonbahar Irak 


- Bursa’nın Kestel İlçesindeki Çınarlı Yol sonbaharın gelmesiyle birlikte fotoğrafçıların uğrak yeri haline geldi. Bir süre önce sel felaketinin yaşandığı Dudaklı Mahallesi’nde sonbaharın gelmesiyle sarı ve yeşilin her tonunun göründüğü renk cümbüşü yaşanıyor Bursa’nın Kestel İlçesinde bulunan Dudaklı Mahallesi’nde sonbahar mevsimin bütün güzellikleri yaşanıyor. Gölbaşı Barajı’nın yanında yer alan bölgedeki doğal güzellikler, görenleri hayran bırakıyor. Özellikle bölgede yer alan Çınarlı Yolda, yaprakları sararan ağaçlar, misafirlere ayrı bir güzellik sunuyor. Dudaklı Mahallesi’nde gezenler kartpostallık manzarayı izlerken bir taraftan da bol bol fotoğraf çekinmeyi ihmal etmiyor.
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