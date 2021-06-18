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18 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
Bu görüntüler Tekirdağ'dan...Tekirdağ kıyıları yeniden salyayla kaplandı

Bu görüntüler Tekirdağ'dan...Tekirdağ kıyıları yeniden salyayla kaplandı

drone görüntüsü

Lodos Allah 

-Limandaki salyalardan detaylar
-Limanı kaplayan salyalar
-Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu röp.
-Detaylar

( TEKİRDAĞ -DRONE) TEKİRDAĞ

- Müsilajdan kurtulan Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinin kıyıları bu sabah yeninden salya ile kaplandı. Balıkçı limanında salya çölünü andıran görüntüler ortaya çıktı.İki gün öncesine kadar, yağış ile rüzgarların etkisi ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yoğun temizlik çalışmalarının ardından salyadan temizlenen Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesi kıyıları bu sabah itibarıyla yeninden salya ile kaplandı. Tekirdağ’ın merkezi ilçesi Süleymanapaşa’da bulunan balıkçı barınağında ‘denizde salya çölü’nü andıran görüntüler ortaya çıkarken, bölgede bulunan balıkçılar ise bu beladan bir an önce kurtulmayı umut ediyorlar.Konuyla ilgili açıklamada bulunan Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, “3-4 gün önce rüzgarlı havayla salya dediğimiz kaykay açığa sürüklendi. Dünden bu yana lodosun esmesiyle beraber salya tekrar limanımıza giriş yaptı. Bu akşamdan itibaren yağmurun yağmasıyla ve havanın karaya esmesiyle beraber tekrar limanımızı terk edecek ama bu bitmiş değildir zamanla olacak inşallah. Bir süre sonra tamamen bitmesini ümit ediyoruz inşallah” dedi.

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