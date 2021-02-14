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14 Şubat 2021 Pazar günü yayınlandı
Bu çiçeği koparmanın cezası 80 bin lira

Bu çiçeği koparmanın cezası 80 bin lira

Kardelen çiçeğinin görüntüsü

Endemik Ölümsüz Yarış Ermeni Zemheri 

-Fotoğrafları
-Kardelen çiçeğini fotoğraflayanlar

( BURSA -ÖZEL) -Bursa'da baharın simgesi kardelenler çiçek açtı-Baharın simgesi kardelen çiçeklerinin doğal güzellikleri Bursalı fotoğrafçılar tarafından ölümsüzleştirildi-Milli Park sınırları içerisinde zarar vermenin cezası 80 bin liraya kadar çıkınca fotoğrafçılar yaylaları tercih etti BURSA

- Baharın simgesi kardelenler Bursa'da çiçek açtı. Milli Parklar sınırları içerisinde yetişen kardelen çiçeğine zarar vermenin cezası 80 bin liraya kadar yükselince fotoğrafçılar nasiplerini Milli Parklar yerine yaylalarda aramaya başladı.
Bu sene karın geç düştüğü Bursa'da kardelenler eksi 10 dereceye rağmen yüzlerini gösterdi. Çevre Kanunu ile korunan kardelen çiçeğine zarar vermenin cezası 73 bin liradan bu yıl 80 bin liraya çıkarıldı. Gemlik ilçesine bağlı Narlı Mahallesi kırsalındaki Delmece Yaylasında ilkbaharın müjdesi sayılan kardelenler çiçek açtı. Bu sene geç gelen kara rağmen açan kardelenlerin kar içerisindeki en güzel anlarını Bursalı fotoğraf sanatçıları görüntüleyebilmek için adeta birbirleriyle yarıştı. Bursalı ünlü doğa fotoğrafçıları Orhan Turhan, Selçuk Vural ve Adem Deymen eksi 12 derece soğuğa rağmen kardelen çiçeklerini fotoğraflamayı başardı. Kardelenlerin fotoğrafını çekmenin kendileri için son derece keyifli bir gelenek haline geldiğini belirten Orhan Turhan "Kardelen çiçeği zemheri soğuklarının gitmesi ve toprağın alttan ısınması ile çıkmaya başlar. Bu sene kış geç geldi ama buna rağmen çiçekler açmaya başladı.
Eksi 12 dereye varan bir soğuk var çok zor şartlarda çalışıyoruz. Ancak üşüdüğümüze değiyor" dedi.
Koparmanın cezası 80 bin liraya çıktı Endemik bir bitki olan kardelenler Çevre Kanunu ile korunuyor. Milli Park içinde doğal bitki örtüsünü tahrip eden, endemik bir bitki olan kardelenlere zarar vermenin cezası geçen yıl 73 bin 747 lirayken bu yıl 80 bin 465 liraya yükseldi. Doğa Koruma ve Milli Parklar yetkilileri, kardelenlere zarar verildiğinin tespit edilmesi halinde bu cezayı kesiyor. Kardelenleri koparan ve ticari amaçla zarar verip soğanlarından kökleyenlere ise mevcut cezanın 3 katı uygulanıyor.
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