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Bozkırın ortasından yılan gibi kıvrılan 'Selim menderesleri' hayran bırakıyor
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1 Ağustos 2021 Pazar günü yayınlandı
Bozkırın ortasından yılan gibi kıvrılan 'Selim menderesleri' hayran bırakıyor

Bozkırın ortasından yılan gibi kıvrılan 'Selim menderesleri' hayran bırakıyor

Selim mendereslerinden genel ve detaylar (drone)

Gökyüzü Sizce Irak 

-Bozkırın ortasından kıvrılarak akan menderesten detaylar (drone)
-Menderesten genel ve detay görüntüler(drone)

( KARS -ÖZEL-DRONE) KARS

- Kars’ta Bozkırın ortasından yılın gibi kıvrılarak akan menderesler görenleri büyülüyor. Kars’ın Selim ilçesinden geçen Selim menderesleri havadan görüntülendi. Selim ovasının ortasından sessizce akarak Kars Çayı’na karışan menderesler Bozkırın ortasında kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı. Kuraklığın yaşandığı Kars’ta kavurucu sıcaklara rağmen etrafındaki yeşilliği koruyarak yaklaşık 5 kilometre akan Selim menderesleri bozkırın ortasında kıvrılarak akarken gökyüzünün mavisiyle bütünleşerek Kars Çayı’na dökülüyor. Kars’ta 4 mevsim ayrı güzelliğe bürünen Selim menderesleri keşfedilmeyi bekliyor.
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