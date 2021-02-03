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03 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Bozkır, sekiz ay sonra flamingoların gelişiyle canlandı

Bozkır, sekiz ay sonra flamingoların gelişiyle canlandı

Sekiz ay sonra kuşların bölgeye geldiği anlatımı

Flamingo 

-2021 yılı filamingo ve kuş görüntüleri
-Detaylar
-2020 yılı aynı günlerin anlatımı
-2020 yılı görüntüleri

( KIRŞEHİR )- Seyfe Gölü Kuş Cennetinde 2020 ve 2021 yıllarında çekilen görüntüler iklim değişimini ortaya koydu KIRŞEHİR

- Bozkır topraklara sekiz aydır uğramayan filamingolar, gelişleriyle bölgeye hareketlilik sağladı. Seyfe Gölü Ekoloji Dernek Başkanı Ömer Çetiner, az ve verimsiz yağışa rağmen gölün tabanında yüzde 20 oranında su olduğunu suyla birlikte de kuş hareketliliğinin yaşandığını söyledi.

Çetiner, “Geçtiğimiz yılın Temmuz ayından bu yana maalesef gölde su yoktu. Su olmadığından bölgede kuşta yoktu. Sekiz ay sonra gölde oluşan az bir su bile flamingo, ördek, angıt ve martıların gelmesine neden oldu. Suyun devamı yağışlarla gelmezse kısa sürede buharlaşmanın etkisiyle göl yeniden kuruyacak. Bu durumda da bizler kuşlara karşı suç işleme pozisyonuna düşüyoruz. Dünyada dört kuş yolu var, ikisi Türkiye’de, biri Seyfe Gölü üzerinden geçiyor. Kuşlar bölgeden her türlü geçmek zorunda”dedi.
Geçtiğimiz 2020 yılı ile aynı gün 2021 yılı mukayesesini yapan ve gözlemlerini anlatan Çetiner, “Geçtiğimiz yıl aynı gün gölde kar ve su boldu. Bu yıl ise çok az yağış oldu. Tahmin etmediğimiz oranda gölde su var. Kuşları görme imkanımız oldu. Gölde kuşların görüntüsü ve seslerini duymak bizleri mutlu ediyor”diye konuştu.
(EÖ-
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