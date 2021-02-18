Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
18 Şubat 2021 Perşembe günü yayınlandı
Bozkır- Antalya yolu trafiğe açıldı

Bozkır- Antalya yolu trafiğe açıldı

Kar küreme çalışması

( KONYA ) KONYA

Kar Temizleme Kar Kalınlığı Kar Yağışı 


- Kar yağışı sonrası ulaşıma kapanan Konya’nın Bozkır ilçesini Konya Antalya karayoluna bağlayan yol, yeniden ulaşıma açıldı. 2 gündür bölgede etkili olan kar yağışı sonrası Bozkır ilçesini Konya Antalya yoluna bağlayan yol ulaşıma kapandı. Karayolları ekiplerinin aralıksız sürdürdüğü kar temizleme çalışmaları ile kar kalınlığının 60 santimetreye ulaştığı yol ulaşıma yeniden açıldı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Kar Yağışı Hayatı Böyle EtkilediKar Yağışı Hayatı Böyle Etkiledi
Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!
Doğuda kar esaretiDoğuda kar esareti
Kars beyaza büründüKars beyaza büründü
Burada Yaşamak Cesaret İster!Burada Yaşamak Cesaret İster!
Rize Ayder Yaylası'ndan Kar ManzaralarıRize Ayder Yaylası'ndan Kar Manzaraları
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı