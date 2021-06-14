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14 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Bostancı’da müsilaj temizliği devam ediyor

Bostancı’da müsilaj temizliği devam ediyor

drone görüntüsü

-Bostancı sahil
-sahildeki müsilaj
-temizlik çalışanları
-Detaylar

( İSTANBUL -DRONE) İSTANBUL

- Marmara Denizi'ni ve sahilleri etkisine altına alan müsilajı temizlemek için İstanbul'da çalışmalar devam ediyor. Bostancı’daki temizlik çalışmaları drone ile havadan görüntülendi.Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 'Marmara hepimizin' sloganıyla başlatılan müsilaj temizliği, Bostancı sahilinde devam ediyor. Boğazda etkisini devam ettiren müsilaj ekipler tarafından çıkartılarak çöp torbalarına koyuluyor. Yapılan temizlik çalışması drone ile havadan görüntülendi.
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