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21 Ocak 2021 Perşembe günü yayınlandı
Boraboy Gölü buz tuttu

Boraboy Gölü buz tuttu

Buz tutan göl detay görüntü

( AMASYA ) AMASYA

Hava Sıcaklığı Ormanlı Uttu Ziyaretçiler 


- Amasya'nın Taşova ilçesindeki Boraboy Gölü'nün büyük bölümü, soğuk hava nedeniyle buz tuttu. Taşova ilçesinin merkezine 15 kilometre uzaklıktaki Boraboy Gölü Tabiat Parkı, ormanlık alanında çam, kayın, gürgen gibi 37 ağaç türünü barındırırken, gölüyle de ziyaretçilerin büyük ilgisini çekiyor. Bölgede sıfırın altında 10 dereceye düşen hava sıcaklığı nedeniyle 80 metre genişlik ile 25 metre derinliğe sahip Boraboy Gölü'nün yüzeyi buzla kaplandı. Krater gölü olan Boraboy Gölü, yüzeyinin buz tutmasıyla eşsiz bir görüntü oluşturdu
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