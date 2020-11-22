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22 Kasım 2020 Pazar günü yayınlandı
BOLU - Yedigöller Milli Parkı yolu kar ve buzlanma nedeniyle ulaşıma kapandı

BOLU - Yedigöller Milli Parkı yolu kar ve buzlanma nedeniyle ulaşıma kapandı

- Jandarmanın yoldan geçen sürücüleri bilgilendirmesiBOLU (AA) - Doğal güzellikleriyle ünlü Yedigöller Milli Parkı yolu, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ulaşıma kapandı.Hava sıcaklığının gece eksi dereceye düşmesinin ardından Yedigöller Ayı Kayası mevkisinde başlayan kar yağışıyla birlikte buzlanma meydana geldi. Sokağa çıkma kısıtlamasının bitmesini fırsat bilerek milli parka gitmeye çalışan vatandaşlar, kar ve buzlanma nedeniyle kapanan yoldan geri dönmek zorunda kaldı. Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri, yol güzergahına koydukları, "Yedigöller Milli Parkı, yoğun kar yağışı sebebiyle siz değerli vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği için trafiğe kapatılmıştır." yazılı tabelayla ziyaretçileri uyarıyor. Yeniköy Yaylası üzerinde kontrol noktası oluşturan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ise vatandaşların Yedigöller Milli Parkı'na gitmesine izin vermiyor. Bolu buzjandarmakarYedigöller

Güzergah Jandarma Ziyaretçiler Kontrol Noktası Kar Yağışı 

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