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28 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Bolu’da yaban hayat fotokapanla görüntülendi

Bolu’da yaban hayat fotokapanla görüntülendi

YABAN HAYVANLARININ FOTOKAPAN GÖRÜNTÜSÜ

( BOLU ) BOLU

Sosyal Medya Ormana Ormanlı 


- Bolu’nun Mengen ilçesinde yaban hayatı ormana kurulan fotokapanla görüntülendi. Edinilen bilgiye göre, Bolu Doğa Derneği üyesi Recep Arslan, yaban hayatını görüntülemek için Mengen ilçesine bağlı Gökçesu beldesinde ormanlık alana fotokapan kurdu. Arslan, 1 yıl boyunca aynı bölgeye kurduğu fotokapanla çektiği görüntüleri sosyal medyasında “Bolu yaban hayatı” ismiyle paylaştı. Arslan’ın kurduğu fotokapan görüntülerinde ayı, geyik, ceylan, tilki ve yavrularıyla birlikte yemek arayan domuz yer aldı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük ilgi gördü.
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