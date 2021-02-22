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22 Şubat 2021 Pazartesi günü yayınlandı
BOLU - Bolu Dağı'ndaki yılkı atlarına yem bırakıldı

BOLU - Bolu Dağı'ndaki yılkı atlarına yem bırakıldı

- Yılkı atlarının görüntüsü - Doğaya yem bırakılması - Bolu Köroğlu Avcılar Derneği Başkanı Adem Rüzgar'ın açıklaması Bolu Dağı'ndaki yılkı atlarına yem bırakıldıBOLU (AA) - Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri ile Köroğlu Avcılar Derneği üyeleri, kar kalınlığının 50 santimetre olduğu Bolu Dağı'ndaki yılkı atları için yemleme çalışması yaptı.Arazi araçlarıyla bölgeye götürülen 250 kilogram besi yemi, 15 balya yulaf ve 150 kilogram sebze atığı, atların yoğun olarak bulunduğu Pirahmetler, Küpçüler, Kılıçarslan, Ağaççılar ve Atyaylası'nda belirlenen noktalara bırakıldı.Öte yandan ekipler, 200 kilogram mamayı da sokak hayvanları için kentin belirli noktalarına dağıttı.
- "Faaliyetlerimizi belirli aralıklarla kış boyu sürdüreceğiz" Bolu Köroğlu Avcılar Derneği Başkanı Adem Rüzgar, AA muhabirine, yılkı atlarının soğuk geçen kış günlerinde aç kalmaması için çalıştıklarını söyledi.

Rüzgar, 250 kilogram besi yemi ve 15 çuval yulaf aldıklarını belirterek, "Ayrıca pazar atığı olarak turp, marul ve havuç getirdik. Köpek ve kedilerimiz için de belirlediğimiz noktalara mama bıraktık." dedi.
Yemleme çalışmasını yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) tedbirleri kapsamında gerçekleştirdiklerini anlatan Rüzgar, faaliyetlerini belirli aralıklarla kış mevsimi boyunca sürdüreceklerini kaydetti.

Koronavirüs Kar Kalınlığı Muhabir Kış Mevsimi Sokak Hayvanları 

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