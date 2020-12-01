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01 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
BOLU - Bolu Dağı'nda sis ve sağanak etkili oluyor

BOLU - Bolu Dağı'nda sis ve sağanak etkili oluyor

- Detaylar Bolu Dağı'nda sis ve sağanak etkili oluyor - Bölgede sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştüBOLU (AA) - D - 100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sağanak ve sis ulaşımı olumsuz etkiliyor.Bölgede Abant Kavşağı, Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkisinde aralıklarla sağanak ve sis etkili oluyor.Sis nedeniyle bölgede görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü.Güzergahta görev yapan Karayolları ekipleri, sis lambaları ve ışıklı tabelalarla sürücüleri dikkatli seyretmeleri konusunda uyarıyor.Trafik ekipleri ise sürücülere yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamaları, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları yönünde uyarıda bulunuyor.

Yakın Takip Hatalı Sollama Aşırı Hız 

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