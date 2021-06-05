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5 Haziran 2021 Cumartesi günü yayınlandı
BOLU - Abant'ta jandarmadan drone ile Kovid-19 uyarısı

BOLU - Abant'ta jandarmadan drone ile Kovid-19 uyarısı

- Abant Yolu üzerinde yapılan drone denetimi - Tabiat parkı içinde drone ile yapılan denetim ve uyarılar - Abant bölgesindeki piknik alanları - Piknik alanında vakit geçiren vatandaşlarAbant'ta jandarmadan drone ile Kovid - 19 uyarısıBOLU (AA) - Bolu 'nun doğal güzellikleriyle ünlü Abant Tabiat Parkı'nda denetim yapan jandarma ekipleri, drone ile vatandaşları yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) tedbirleri konusunda uyarıyor.Her dönem yurt içinden ve yurt dışından ziyaretçilerin ilgi odağı olan Abant'ta, Kovid - 19 ile mücadelede kademeli normalleşmeye geçilmesiyle hareketlilik yaşanmaya başlandı.Abant Tabiat Parkı'nda görev yapan jandarma ekipleri de hem vatandaşların huzur ve güvenini sağlamaya hem de Kovid - 19 tedbirlerinin denetimine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.Belirlenen noktalara yerleştirilen güvenlik kameralarını sürekli takip eden ekipler, kalabalık alanlarda bulunan ses sistemleri üzerinden anons yaparak vatandaşları uyarıyor.Zaman zaman drone da kullanan ekipler, hem havadan tabiat parkının her noktasını kontrol etme imkanı buluyor hem de anonslarla Kovid - 19 tedbirlerini hatırlatıyor.Ekipler, drone ile yapılan anonslarla vatandaşlara maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaları uyarısında bulunuyor.

Koronavirüs Piknik Alanları Yurt Dışı Alabalık Ziyaretçiler 

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