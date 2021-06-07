Bodrum sahillerinde adım atacak yer kalmadı

-SAHİLDEN GENEL GÖRÜNTÜ



( MUĞLA ) MUĞLA



- Turizmin gözbebeği. Vatandaşlar sıcak havadan bunalıp kendilerini Ege Denizi'nin serin sularına bırakmakta buldu. Bodrum’da hava sıcaklığı 32 dereceyi bulmasıyla birlikte vatandaşlar sahil kenarlarına akın etti. Sosyal mesafeli bir şekilde denize giren vatandaşlar sahilin, denizin ve sıcak havanın tadını doyasıya çıkardı. Sahilde adım atacak yer kalmazken az sayıda turistinde olduğu gözlendi. Sandalye ve masasını kapan ise Bodrum’un en ünlü plajı olan Paşatarlası ve Kumbahçe sahillerine akın ettiği görüldü.

Aralıklarla koyulan şemsiyelerin altında güneşlenen vatandaşlar Pazar günü sokağa çıkma kısıtlamasının ardından kısıtlamanın kalkmasıyla sahillerde yoğunluk oluşturdu.

