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23 Aralık 2020 Çarşamba günü yayınlandı
- Bitlis’te 224 köy yolu ulaşıma kapandı

- Bitlis’te 224 köy yolu ulaşıma kapandı

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Karayolları Bild Karla Mücadele Kar Yağışı 

-İş makinesinden görüntüler
-Tek katlı evlerden görüntüler
-Yoldan ve araçlardan görüntüler
-Cami ve çam ağaçlarından görüntüler
-Detay görüntüler

( BİTLİS ) BİTLİS

- Bitlis’te iki gündür devam eden kar yağışı nedeniyle 224 köy yolu ulaşıma kapandı. Kent merkezinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, belediye ve karayolları ekipleri de ana ve ara arterlerde yol açma çalışmalarını sürdürüyor. Meteoroloji Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kar yağışının bugünden sonra olmayacağı ve önümüzdeki bir hafta havanın açık olacağı bildirdi. Bitlis İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, olumsuz hava koşulları nedeniyle 224 köy yolunun ulaşıma kapandığını belirtti.
Ekiplerin dün geceden itibaren karla mücadele çalışmalarına başladığını aktaran Kurtkan, yolları kısa sürede açmayı hedeflediklerini aktardı. (VO-MSA-Y)
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